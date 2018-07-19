Госдеп США изучает три предложения, прозвучавших на встрече Трампа и Путина

СЕГОДНЯ 05:52 2018-07-19T06:09:30+03:00

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В Вашингтоне изучают три предложения, прозвучавших от российской стороны во время переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказала руководитель пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт, уточнив, что инициативы Москвы предусматривают создание новых площадок для двусторонних контактов.

«Их правильно было бы назвать широкими. В настоящее время мы оцениваем три предложения. Мы все еще изучаем подробности, и я уверена, у вас есть вопросы по этому поводу», - сказала она журналистам на брифинге в среду.

Одно из этих предложений – создать рабочую группу представителей бизнеса от обеих стран. Второе, по словам Науэрт, – «создание чего-то вроде экспертного совета», куда вошли бы политологи из США и России, действующие и бывшие дипломаты, отставные военные и армейские чиновники. Она отметила, что это «не совсем новая концепция», так как много лет назад «США и СССР создавали что-то очень похожее на это».

Третье же предложение заключатся в том, «чтобы наш Совет национальной безопасности проводил встречи с российским Советом безопасности и обсуждал проблемы».

«За комментариями на этот счет я рекомендую обратиться в Совет национальной безопасности США», - добавила Науэрт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки, Владимир Путин отметил, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, назвав их «весьма успешными и полезными». Кроме того, глава российского государства назвал встречу с заокеанским коллегой «хорошим стартом» и отметил, что во время неё «многое изменилось к лучшему».

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