Земфира раскритиковала вокал певиц Гречки и Монеточки

19 Июль 23:51 2018-07-19T23:51:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Музыкант, автор и исполнитель своих песен Земфира поделилась со своими фанатами мнением о творчестве и вокальных данных певиц Гречки и Монеточки, ставших очень популярными на просторах интернета.

На своей странице «ВКонтакте» певица отметила, что Анастасия Иванова (Гречка) ей совсем не понравилась.

«Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — написала она.

А вот о Елизавете Гырдымовой (Монеточке) рок-звезда высказалась более мягко: даже похвалила тексты песен («отличные!»), внешние данные («нормально выглядит»). Однако голос молодой исполнительницы Земфира назвала «омерзительным».

«Вокальный тембр - тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь. Пример : Жанна Агузарова», - пояснила свою критику певица и пожелала удачи обеим девушкам.

Пользователи тут же ответили на слова Земфиры критикой в ее адрес, мол, ругать девушку за внешность некорректно. На это певица ответила, что всегда прямо высказывает свое мнение о том, как выглядит человек. Но ее при этом не волнует, что есть люди, которым она не нравится.

«Я послушала еще раз и Лизу , и Гречку. Мне не за что извиняться. Одна - некрасивая, вторая - многозначительная, но «пфф» . Поболтаем через пару лет», - подытожила Земфира спор с пользователями соцсети.

Певицы Гречка и Монеточка стали очень популярными в 2018 году благодаря интернету. Альбом Монеточки «Раскраски для взрослых» стал одним из самых прослушиваемых в онлайн-сервисах, а Гречку «Афиша Daily» назвала открытием этого года.