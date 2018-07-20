Глава разведки США удивился приглашению Трампом Путина в Вашингтон

СЕГОДНЯ 02:20 2018-07-20T02:20:34+03:00

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Новость о том, что глава Белого дома Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью, застала директора Национальной Разведки США Дэниэла Коутса врасплох и очень удивила.

После того, как модератор брифинга с его участием на Аспенском форуме зачитала ему сообщение пресс-службы Белого дома, Коутс дважды переспросил, не ослышался ли он.

«Повторите. Я не ослышался? Я не ослышался?», - удивился глава Нацразведки.

Когда ему снова повторили эту новость, Коутс рассмеялся, а потом пояснил, что не знал о готовящемся приглашении, передает РИА Новости.

«Это будет нечто особенное», — сказал он.

Ранее сайт kp.ru писал, что администрация Соединенных Штатов направила официальное приглашение Владимиру Путину нанести визит в США этой осенью. Представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что Трамп попросил передать приглашение президенту РФ посла Джона Болтона. По ее словам, обсуждение такого возможного визита уже началось.