Тимур Бекмамбетов снимет фильм по идее убитого фигуриста Дениса Тена

СЕГОДНЯ 03:16 2018-07-20T03:19:28+03:00

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Казахстанский режиссер Тимур Бекмамбетов хочет реализовать проект, о котором мечтал погибший в четверг казахстанский фигурист Денис Тен. Об этом в четверг рассказал сам кинематографист.

«Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности» - сказал Бексмамбетов.

Денис хотел снять фильм об отношениях глухой девушки и немого юноши. Причем все действие происходит на экране компьютера. Спортсмен представил в Москве свой будущий кинопроект на питчинге международного конкурса Screenlife Project, который организовали компания Bazelevs и её основатель Бекмамбетов, передает ТАСС.

Также Денис рассказал о своей задумке в соцсетях. После гибели фигуриста пользователи обратились к кинорежисеру с просьбой воплотить идею Тена в жизнь.

«Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником», - уверен режиссер.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена неизвестные изрезали ножом недалеко от дома. Парень умер в больнице на операционном столе от большой потели крови.