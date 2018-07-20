2018-07-20T06:13:38+03:00
В мире

Браудер беспокоится за свою безопасность и просит не выдавать его России

Основатель фонда Hermitage Capital надеется, что в ведомствах США нет людей способных на «грязную сделку»
Юлия ДИВЕЕВА
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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям БраудерОснователь фонда Hermitage Capital Уильям БраудерФото: EAST NEWS
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Жизни основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в России может угрожать опасность. Такое мнение высказал сам предприниматель, заочно приговоренный в РФ к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.

Браудер заявил, что он будет «обречен на смерть», если попадет в руки российских властей. Бизнесмен намерен убедить президента США Дональда Трампа не выдавать его России. Он надеется, что американские чиновники не пойдут «на грязную сделку» с Москвой, передает телекомпания CNN.

«У Соединенных Штатов имеются четкие законы касательно взаимной правовой помощи с Россией, касательно экстрадиции и ряда других вопросов. Есть ведомства, действующие в соответствии с этими законами, и я не думаю, что в этих правоохранительных ведомствах США найдутся люди, способные пойти на грязную сделку» - сказал Браудер.

Напомним, на пресс-конференции по итогам саммита Россия — США в Хельсинки президент РФ Владимир Путин вспомнил дело Браудера и отметил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий утверждения о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, может воспользоваться российско-американским договором от 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам.

Бизнесмен находится в розыске не только в России, но и в мире еще с 2013 года. В октябре прошлого года Генеральной прокуратуре РФ удалось взыскать с его фонда 1,4 миллиарда рублей, которые были незаконно выведены за границу сообщниками Браудера.

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