2018-07-20T12:29:38+03:00
Звезды

Земфира ответила на вопросы о новом альбоме и интервью Дудю

Разговаривать с блогером певица не собирается, а написанные песни выпускать пока что не планирует
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Певица ЗефмираПевица ЗефмираФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Певица Земфира продолжает отвечать на вопросы поклонников в социальной сети Вконтакте, решив начать с двух самых популярных моментов: речь зашла об интервью известному блогеру Юрию Дудю и подготовке нового альбома. Земфира отметила, что песни есть, периодически она к ним возвращается, однако, когда именно выйдет альбом, она не знает, так как желания выпускать свои композиции пока что нет.

«Новый материал. Когда он выйдет - я не знаю. Песни есть, периодически я к ним возвращаюсь, но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить. Не знаю, почему так. И не понимаю, как заставить себя, мне всегда казалось, что это должен быть естественный процесс. Поэтому ни дат, ни чего-то еще я сказать не могу», - написала певица.

Об интервью с Дудем она ответила категорично: подобного не случится. Интервью Земфира не дает вообще, так как ей это не нужно, и, кроме того, процесс вгоняет ее в жуткий стресс. По словам исполнительницы, с каждым годом она переносит это все хуже.

Напоминаем, ранее Земфира высказалась о певицах Гречке и Монеточке, назвав первую "очень некрасивой", а вторую охаректиризовав "отличные тексты, но омерзительный голос". Извиняться за свое мнение исполнительница отказалась.

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