Вице-премьер Италии: в 2014 году на Украине произошла "фейковая революция"

СЕГОДНЯ 12:46 2018-07-20T12:46:28+03:00

По мнению Маттео Сальвини, референдум в Крыму был в разы легитимнее, чем украинский Евромайдан

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Смена власти на Украине в 2014 году произошла не совсем легитимно, а предшествовавший этому Евромайдан был целиком инспирирован заокеанскими кураторами нынешних властей в Киеве. Такую точку зрения высказал в интервью журналистам вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Так итальянский политик охарактеризовал события четырехлетней давности, сравнивая их с законным референдумом в Крыму, на котором большинство граждан проголосовали за воссоединение с Россией.

«Сравните референдум в Крыму с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — заявил Сальвини.

Итальянский вице-премьер подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что возвращение в Россию это был исторический и осознанный выбор крымчан.

«В Крыму прошёл референдум, на котором 90% человек проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации», — отметил политик, отвечая на слова журналистаThe Washington Post, что голосование на полуострове якобы было срежиссировано из Москвы.

Напомним, весной 2014 года Республика Крым и город Севастополь вошли в состав РФ по итогам референдума, на котором более 96% населения полуострова высказались за воссоединение с Россией. На Украине это факт отрицают, считая полуостров своим. Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт навсегда.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что итальянские власти намерены до конца 2018 года поставить в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций.