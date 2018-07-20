​Всэ будэ смачно!: в Алтайском крае пройдет фестиваль вареника

СЕГОДНЯ 14:01 2018-07-20T14:01:42+03:00

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Счастливое лето – это прогулки на природе, хорошая музыка, вкусная еда и общение с друзьями, если все это еще собрано вместе, то это, наверняка, называется фестиваль вареника. Именно он пройдет 21 июля 2018 года в Алтайском крае в селе Романово. Самыми вкусными в мире варениками здесь обещают угостить хлебосольные потомки украинских переселенцев. Гостей праздника накормят десятками вариаций самого известного национального блюда и другой вкуснотенью. На «торжке» туристам дадут продегустировать разные виды меда, сыра, местных деликатесов, а на память предложат сувениры из нескольких районов края.

На тематических площадках развернуться битвы «варенингов» и аукционы, пройдут соревнования пожирателей и метателей вареников. Частушечники и рифмоплеты постараются перещеголять друг друга на тему дня. Хозяйки Романовского района обещают удивить стряпней на кулинарном конкурсе и проявить сноровку на чемпионате по «Варениколепию». Для детей приготовили игру-квест, будет развернута мини-фотостудия и мастер-классы по лепке вареников. Завершается вареничное действо дискотекой до полуночи и фейерверком. К слову, доставку на праздник организуют туроператоры края.

Место проведения – Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул Советская, 52 (Парк культуры и отдыха).

Программа фестиваля:

IV Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!»

12.00 – торжественное открытие памятника Варенику – традиционному блюду украинских переселенцев Романовского района. Это будет композиция из нескольких объектов, главные из которых: чаша, в ней вареник и деревянная ложка. В ложку можно сесть и сфотографироваться. Высота композиции - 2 метра.

12.30 – церемония открытия IV Фестиваля вареника «Всэ будэ смачно!».

13.00-13.30 – праздничное шествие участников и гостей фестиваля в оригинальных костюмах на тему торжества. Жюри выбирает «Вареничного пана» праздника.

13.50 – взлет параплана с символикой Фестиваля вареника. Флешмоб «Вареник! Почувствуй нашу любовь!»

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Что попробовать

13.00 – начало работы «Вареничного хуторка» - более 50 начинок: вареники с картофелем, грибами, шкварками, капустой, мясом, горохом, вареники с фруктами, ленивые, с брынзой, креветками, вареники сибирские, жареные, вареники с сюрпризом и т. д.

Массовый рекорд «Самое большое количество съеденных вареников в одном месте».

13.30 – дегустация вареников от романовских хозяек и угощение холодными настойками по оригинальным рецептам.

14.00 – самая большая порция Фестиваля вареника «СуперЗамес!».

14.10 – битва шеф-поваров на получение премии «Золотой вареник» (самые вкусные вареники от столовых и кафе района).

Что посмотреть

14.00

– творческая презентация выставок «Вареник – райское наслаждение!»,

– смотровой стол необычных вареников и композиций из вареников «Вареничный разгуляй»,

- «Ловкие челюсти»: соревнования по скоростному поеданию вареников, чемпионат по «Варениколепию» (самые маленькие вареники, самый быстрый лепщик вареников) и другие конкурсы, викторины и розыгрыши,

– турнир по боксу «Вареник шоу» на получение премии Фестиваля,

– выступление фольклорных коллективов, солистов и народных ансамблей украинской песни из районов края,

– поляна детских игр и забав: цветные вареники для детей, катание на печи, конкурсы,

– выставка мастеров прикладного творчества «Вокруг вареника», ярмарка «Сувенир фестиваля»,

– выставка-продажа продукции предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей.

Нельзя пропустить

14.00 – работа фотозон «Вареник в объективе»: фотосессии с главным героем праздника.

16.00

– мастер-классы и вареничные мастерские «Не кисни – на варенике зависни!»,

– вареничная лотерея «ВареникЛот»: призы от производителей и спонсоров фестиваля.

16.30 – награждение участников фестиваля.

17.00 – закрытие праздника.

20.00-00.00 – дискотека, фейерверк.