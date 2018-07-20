2018-07-20T14:37:44+03:00
Звезды

"Ну что за несуразные псевдонимы?" Лоза дал совет обиженным Монеточке и Гречке

Исполнитель хита на все века "Плот", вслед за Земфирой, решил дать наставления стремительно набирающим популярность исполнительницам [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Певец и композитор Юрий ЛозаПевец и композитор Юрий ЛозаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Критику от рок-певицы Земфиры в адрес стремительно набирающих популярность молодых исполнительниц Монеточки (Елизавета Гырдымова) и Гречки (Анастасии Ивановой) прокомментировали коллеги по шоу-бизнесу. Исполнитель нетленки «Плот» Юрий Лоза не смог остаться в стороне и решил прикрыть своим мужским музыкальным крылом восходящих звезд сцены.

В частности, музыкант поддержал девушек и посоветовал им не обращать внимание на ветеранов отечественного шоу-бизнеса, которые просто грубят со зла.

«Ну что сказать, это Земфира, она может говорить все что угодно. Она просто высказала свое мнение. Не думаю, что Гречку или Монеточку очень обидело то, что сказала Земфира. Когда тебе 18 лет, все, кто старше 30, для тебя старики. Неужели им может быть интересно ее мнение? Я бы посоветовал им не заморачиваться», — сказал артист в интервью «Ридусу».

Гречка - Люби меня люби.

В то же время, поддерживая Монеточку и Гречку, Лоза оказался не прочь сам, в свойственной ему манере, дать наставления молодой поросли. Со слов певца, девушки подобрали себе неудачные псевдонимы.

«Ну что это такое? Монеточка ассоциируется с „Воровайками“, какой-то блатной тематикой. Гречка, пшенка… Ну нельзя брать себе псевдонимы с пищевой тематикой. Ну нельзя быть Васей Баклажаном! Люди всегда брали себе псевдонимы, которые будут звучать, греметь! Вот хорошие варианты — Мадонна, Жасмин», — поделился мнением музыкант.

Накануне звезда отечественной рок-сцены, певица Земфира раскритиковала в сети Монеточку и Гречку, обозвав последнюю «некрасивой». В ответ пользователи обвинили артистку в дискриминации по внешности, а ее пост стал новым мемом.

Феномен Монеточки.Наши пять копеек в копилку новой российской звезды – Монеточки.

В ТЕМУ

Земфира: «Гречка - очень плохо, Монеточка - отличные тексты, голос омерзительный»

Земфира не будет извиняться за то, что назвала молодую певицу «очень некрасивой» (подробности)

Деградация или «лицо нации»: о чем поют популярные Монеточка, Matrang, Пошлая Молли и Face

Практически под каждой статьей про российских звезд и музыкальные премии появлялись комментарии: «где новые имена», «хватит писать про утиль», «заполонили эстраду и не дают дорогу молодым» (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинская полиция нашла на видео предполагаемого убийцу журналиста Павла Шеремета
МИД России выразил решительный протест послу Греции
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Украина отказала своим дзюдоистам в призовых за медали на чемпионате Европы в России
Захарова прокомментировала сообщения о предложении Путина по Донбассу
«Такие встречи должны стать обыденностью»: Меркель прокомментировала саммит Россия - США
Туроператор "Интрэвел Столешники" прекращает свою деятельность
​Всэ будэ смачно!: в Алтайском крае пройдет фестиваль вареника
Руководитель Тюменской области проверил, как идет строительство нового детского сада
Лось может стать туристским символом Ленинградской области
Отец арестованной в США Бутиной надеется связаться с ней в ближайшие дни
Младенец в Подмосковье выжил после падения с 13 этажа
"Нафтогаз" отказался идти на мировое соглашение с "Газпромом"
Футболиста сборной Украины осудили за подражание Артёму Дзюбе
Парламент Японии отклонил проект резолюции о недоверии правительству
Синоптики обещают снег в июле в нескольких регионах России
Антонов прокомментировал слухи о предложении Путина по Донбассу
Вице-премьер Италии: в 2014 году на Украине произошла "фейковая революция"
Антонов об аресте Бутиной в США: "Это фарс - то, что они творят"
Земфира ответила на вопросы о новом альбоме и интервью Дудю
Антонов не смог подтвердить информацию о приглашении Путина в США