"Ну что за несуразные псевдонимы?" Лоза дал совет обиженным Монеточке и Гречке

СЕГОДНЯ 14:37 2018-07-20T14:37:44+03:00

Исполнитель хита на все века "Плот", вслед за Земфирой, решил дать наставления стремительно набирающим популярность исполнительницам [видео]

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Критику от рок-певицы Земфиры в адрес стремительно набирающих популярность молодых исполнительниц Монеточки (Елизавета Гырдымова) и Гречки (Анастасии Ивановой) прокомментировали коллеги по шоу-бизнесу. Исполнитель нетленки «Плот» Юрий Лоза не смог остаться в стороне и решил прикрыть своим мужским музыкальным крылом восходящих звезд сцены.

В частности, музыкант поддержал девушек и посоветовал им не обращать внимание на ветеранов отечественного шоу-бизнеса, которые просто грубят со зла.

«Ну что сказать, это Земфира, она может говорить все что угодно. Она просто высказала свое мнение. Не думаю, что Гречку или Монеточку очень обидело то, что сказала Земфира. Когда тебе 18 лет, все, кто старше 30, для тебя старики. Неужели им может быть интересно ее мнение? Я бы посоветовал им не заморачиваться», — сказал артист в интервью «Ридусу».

Гречка - Люби меня люби.

В то же время, поддерживая Монеточку и Гречку, Лоза оказался не прочь сам, в свойственной ему манере, дать наставления молодой поросли. Со слов певца, девушки подобрали себе неудачные псевдонимы.

«Ну что это такое? Монеточка ассоциируется с „Воровайками“, какой-то блатной тематикой. Гречка, пшенка… Ну нельзя брать себе псевдонимы с пищевой тематикой. Ну нельзя быть Васей Баклажаном! Люди всегда брали себе псевдонимы, которые будут звучать, греметь! Вот хорошие варианты — Мадонна, Жасмин», — поделился мнением музыкант.

Накануне звезда отечественной рок-сцены, певица Земфира раскритиковала в сети Монеточку и Гречку, обозвав последнюю «некрасивой». В ответ пользователи обвинили артистку в дискриминации по внешности, а ее пост стал новым мемом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655352" frameborder="0"></iframe> Феномен Монеточки.Наши пять копеек в копилку новой российской звезды – Монеточки.

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