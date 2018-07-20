Брюссель и Лондон согласовали 80% условий для соглашения по Brexit

СЕГОДНЯ 16:14 2018-07-20T16:14:19+03:00

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Главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье, общаясь в пятницу, 20 июля, с журналистами, заявил, что Брюссель и Лондон согласовали 80% условий для соглашения по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

Как заметил дипломат, основной проблемой остается вопрос о границе между остающейся в сообществе Ирландией и входящей в состав Соединенного Королевства Северной Ирландией. «Мы достигли договоренности с британцами по 80% соглашения о выходе. Но по проблеме ирландской границы достаточного прогресса все еще нет», - цитирует Барнье ТАСС.

Также переговорщик уточнил, что, согласно уже достигнутым договоренностям, Лондон гарантирует защиту прав европейских граждан и признание роли Суда ЕС после Brexit. Кроме того, Британия готова на 100% соответствовать таможенным нормам ЕС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле британское правительство приняло план по Brexit, определяющий принципы будущих отношений между Евросоюзом и Великобританией. Так, кабмин Соединенного Королевства предпочел «мягкий» вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений.