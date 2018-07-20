2018-07-20T20:14:16+03:00
В мире

Отравленного в Эймсбери мужчину выписали из больницы

А вот его подруга, также пострадавшая от воздействия нервно-паралитического вещества, ранее скончалась
Дарья ИВАШКИНА
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Место отравления в ЭймсбериМесто отравления в ЭймсбериФото: REUTERS
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В пятницу, 20 июля, появилась информация о том, что британца Чарли Роули, пострадавшего от воздействия некоего нервно-паралитического вещества в Эймсбери, выписали из больницы.

Как заявила журналистам директор по уходу за больными в районном госпитале Солсбери Лорна Уилкинсон, благодаря «неустанной работе замечательной команды врачей» в состоянии здоровья пациента произошел прогресс. «Я рада подтвердить, что ранее сегодня Чарли Роули был выписан из больницы», - приводит слова медработника телеканал Sky News.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 июня двое жителей Эймсбери - 45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес - были госпитализированы в критическом состоянии. Чуть позднее Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что пара якобы подверглась воздействию того же нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

А спустя несколько дней после инцидента стало известно, что Стерджес скончалась, а вот Роули пришел в сознание и пошел на поправку.

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