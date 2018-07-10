2018-07-10T19:37:04+03:00
В мире

Отравленный в Эймсбери мужчина пришел в сознание

По словам медиков, пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии
Дарья ИВАШКИНА
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Место отравления в ЭймсбериМесто отравления в ЭймсбериФото: REUTERS
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В Национальной службе здравоохранения Англии заявили об улучшении состояния пострадавшего в результате отравления в Эймсбери Чарли Роули. Как рассказала директор по уходу за больными в районном госпитале Солсбери Лорна Уилкинсон, в настоящее время мужчина находится в сознании.

«Он находится в критическом, но стабильном состоянии, в настоящее время он в сознании», - говорится в заявлении медработника. При этом Уилкинсон подчеркнула, что, несмотря на некоторые улучшения, пациент все равно по-прежнему нуждается в круглосуточном наблюдении специалистов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле стало известно об инциденте с отравлением в Эймсбери. Там, по утверждению местных властей, два человека - мужчина и женщина - «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. А в понедельник утром появилась информация о смерти пострадавшей Доны Стерджес.

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