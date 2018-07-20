ФБР нашла у экс-адвоката Трампа компрометирующую аудиозапись
В пятницу, 20 июля, появилась информация о том, что экс-адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн втайне записал разговор со своим клиентом, состоявшийся за два месяца до президентских выборов 2016 года. Как выяснилось, в ходе попавшего на пленку разговора обсуждалось денежное вознаграждение за молчание экс-модели Playboy Карен Макдугал, которая незадолго до этого заявила, что в 2006 году состояла в отношениях с республиканцем.
По некоторым данным, аудиозапись была изъята ФБР в ходе рейда в офисе Коэна в апреле этого года, пишет The New York Times.
Причем, по словам нынешнего защитника хозяина Белого дома Рудольфа Джулиани, эта запись длится меньше двух минут и «подтверждает, что президент не сделал ничего плохого». Как заверяет Джулиани, Трамп действительно обсуждал платежи с Коэном, но выплаты в итоге так и не были произведены.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным ФБР, Майкл Коэн осуществлял выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) и бывшей модели Playboy Карен Макдугал с целью сгладить перед выборами скандальные сообщения о Дональде Трампе, который тогда был еще только кандидатом в президенты.
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