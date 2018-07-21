2018-07-21T00:13:18+03:00
Политика

Пентагон выделил армии Украины $200 млн

Средства пойдут на закупку военной техники и подготовку военнослужащих
Юлия ДИВЕЕВА
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Пентагон выделяет еще 200 миллионов долларов на вооружение армии УкраиныПентагон выделяет еще 200 миллионов долларов на вооружение армии УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство обороны США выделяет Украине 200 миллионов долларов на оборонные нужды. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Пентагона.

В ведомстве пояснили, что средства будут направлены на закупку военной техники в рамках сотрудничества в области безопасности, а также на дополнительную подготовку украинских военнослужащих и консультативные услуги, направленные на укрепление обороноспособности ВС Украины.

Как пояснили в Пентагоне, планируется приобрести военную технику и оборудование для улучшения качества системы командования и управления войсками в украинской армии. Также речь идет о системах ситуационной оценки обстановки, о защищенной связи и средствах мобильности военнослужащих, передает ТАСС.

Сроки поставок и размещения техники и оборудования пока не определены. В Пентагоне отметили, что решение о помощи Киеву основывается на недавно принятом в республике законе о национальной безопасности. Всего с 2014 года США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более одного миллиарда долларов.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал в марте этого года, что Украина в 2018 году получит от США 250 миллионов долларов на "противостояние российскому влиянию". Такие расходы были заложены в бюджет Соединённых Штатов на этот финансовый год.

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