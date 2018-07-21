2018-07-21T00:49:30+03:00
Звезды

Компания Disney уволила режиссера франшизы «Стражи Галактики» Джеймса Ганна

Режиссер и автор сценария потерял работу из-за шуток о педофилии в Твиттере
Юлия ДИВЕЕВА
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Кинорежиссер Джеймс ГаннКинорежиссер Джеймс ГаннФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Под вопросом оказалась судьба третьей части франшизы «Стражи Галактики». Компания Walt Disney разорвала контракт с режиссером и сценаристом первых двух частей Джеймсом Ганном. Об этом сообщил глава студии Алан Хорн.

По его словам, решение было принято после того, как компания обратила внимание на старые твиты режиссера, а которых тот шутил по поводу педофилии и сексуального насилия, передает телеканал Fox News.

«Оскорбительное отношение и высказывания, обнаруженные в материалах, размещенных в Джеймсом Ганном в соцсетях, не могут быть оправданы и не имеют ничего общего с теми ценностями, которые поддерживает наша студия, и мы разорвали деловые отношения с ним», - подчеркнул Хорн.

Он отметил, что Ганн не будет больше не будет руководить созданием третьей части «Стражей Галактики». Ранее планировалось начать съемки в январе 2019 года и завершить их в течение пяти месяцев.

Режиссер назвал свои старые твиты не более чем «провокационными шутками», а также отметил, что прошло немало времени и его взгляды изменились. Ганн отметил, что уже извинялся за свои высказывания в прошлом. Он также полностью удалил свой микроблог в соцсети.

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