В Госдепе возможный референдум в Донбассе назвали «нелегитимным»

СЕГОДНЯ 03:30 2018-07-21T03:30:57+03:00

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В случае проведения референдума на территории Донбасса, его результаты не признают легитимными. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

«Совершенно ясно: администрация (США) не рассматривает вопрос о поддержке референдума на Украине – «референдум» не будет иметь легитимности. Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения о разрешении конфликта в Донбассе», - написала она в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал точку зрения по этому вопросу Совета национальной безопасности при Белом доме. Официальный представитель СНБ Гарретт Маркис заверил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке проведения на востоке Украины плебисцита.

Напомним, ранее в СМИ появилась неподтвержденая информация о том, что в ходе саммита Россия - США в Хельсинки президент РФ Владимир Путин якобы предложил главе США Доналшьду Трампу провести референдум в Донбассе, на котором население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогло бы определить статус своих территорий. По данным издания, американский лидер «попросил Путина не обсуждать идею референдума публично и дать ему время на раздумье».