2018-07-21T06:59:26+03:00
Политика

Адвокат Бутиной связал ее арест с саммитом Трампа и Путина

Американский юрист считает чрезвычайно шатким дело, сфабрикованное против россиянки
Юлия ДИВЕЕВА
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Мария БутинаМария БутинаФото: REUTERS
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Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Нил Дрисколл считает, что девушку неслучайно арестовали накануне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Не уверен, чем объяснялись эти сроки, но знаю, что причины, которые правоохранительные органы изложили суду, не имеют никакого смысла» - заявил юрист.

По словам Дрисколла, обвинение заявило, что Бутина могла сбежать из США, поскольку «уже паковала коробки». Но девушка просто переезжала в Южную Дакоту к своему бойфренду, и адвокат лично уведомил об этом полицию США.

«Не должно было быть никакого сюрприза в том, что она в тот уик-энд паковала вещи. Она оставалась на территории США, не покупала авиабилеты, не пыталась выехать», - цитирует слова защитника ТАСС.

Он подтвердил, что бойфрендом Бутиной является политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон. Дрисколл не стал утверждать, что дело против Бутиной является политическим, но назвал его шатким.

«Я со своей колокольни не могу судить, какова была мотивация правительства. Могу сказать лишь то, что дело против Марии Бутиной, судя по тому, что я вижу, является чрезвычайно шатким», - подчеркнул адвокат.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о задержании в США Марии Бутиной 15 июля. Через три дня девушку арестовали по обвинению в шпионаже и ведении деятельности в пользу иностранного государства.

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