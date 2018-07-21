2018-07-21T12:28:22+03:00
Общество

«Несколько разноцветных кругов»: в сети появилась новая оптическая иллюзия

Профессор Техасского университета в Эль-Пасо Дэвид Новик заинтересовал пользователей интернета новой иллюзией под названием «Конфетти»
Екатерина БОЛГОВА
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В сети появилась новая оптическая иллюзияВ сети появилась новая оптическая иллюзияФото: EAST NEWS
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В интернете появилась новая оптическая иллюзия. Когда смотришь на картинку, кажется, что круги раскрашены в четыре разных цвета. На самом деле каждый из кругов — абрикосового цвета, все они одинаковы.

Кажется, что круги раскрашены в разные цвета. На самом деле это не так. Фото: Дэвид Новик/Twitter

Кажется, что круги раскрашены в разные цвета. На самом деле это не так. Фото: Дэвид Новик/Twitter

Иллюзию опубликовал в своем микроблоге в Twitter профессор Техасского университета в Эль-Пасо Дэвид Новик. Головоломку он назвал «Конфетти». По словам ученого, разница в восприятии возникает из-за разноцветных полос, пересекающих круги по горизонтали. Он разместил два варианта этой иллюзии.

Еще один вариант этой иллюзии. Фото: Дэвид Новик/Twitter

Еще один вариант этой иллюзии. Фото: Дэвид Новик/Twitter

По словам Дэвида Новика, восприятие картинки зависит от размера изображения. Если увеличить иллюзию на весь экран, то будет казаться, что цвет кругов практически совпадает, но отличается только оттенком.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Комсомольской правде", в чем заключается тайна популярных оптических иллюзий и о каких проблемах со здоровьем они могут сообщать.

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