2018-07-21T15:05:06+03:00
Умные вещи

WhatsApp ввел жесткие ограничения на пересылку сообщений

Теперь переслать информацию можно будет только в 20 чатов одновременно, вместо 250, как было раннее
Евгений ЧЕРНЕНКО
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WhatsApp ограничит возможность пересылать сообщения из-за насилия в ИндииWhatsApp ограничит возможность пересылать сообщения из-за насилия в ИндииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стало известно, что в самое ближайшее время пользователи популярного мессенджера WhatsApp столкнутся с рядом ограничений. Как следует из информации, опубликованной на официальном блоге компании, это будет происходить в момент пересылки сообщений из одних чатов в другие.

В то же время, список бесед, подверженных блокингу, будет ограничен. Уточняется, что одновременно теперь переслать сообщения можно будет только в 20 чатов. Раньше лимит составлял 250.

Отмечается, что для Индии, где WhatsApp пользуется бешенной популярностью, лимит одновременной пересылки будет снижен до пяти чатов. Это связанно с тем, что там пересылают больше всего сообщений, фотографий и видеороликов, чем в любой другой стране мира.

Кроме того, программисты мессенджера уберут из интерфейса кнопку быстрой пересылки у сообщений, содержащих мультимедийные материалы, то есть фото и видео.

В компании ограничения на пересылку сообщений в WhatsApp связали с недавними печальными событий в Индии, где "ложные сообщения" и "провокационные материалы" привели к расправам над людьми. В начале июля 2018 года толпа устроила самосуд в отношении пятерых жителей штата Махараштра, которых заподозрили в попытке похитить ребенка. Трое из них погибли в результате инцидента.

После этого Министерство информационных технологии азиатского государства обратилось в компанию с просьбой остановить распространение через платформу недостоверной информации.

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