2018-07-21T17:07:48+03:00
В мире

«Нормально и практично»: Пентагон прокомментировал решение Трампа пригласить Путина в США

Как заметил замминистра обороны Соединенных Штатов Джон Руд, Россия является важным игроком на мировой политической сцене
Дарья ИВАШКИНА
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Пентагон прокомментировал решение Трампа пригласить Путина в СШАПентагон прокомментировал решение Трампа пригласить Путина в СШАФото: REUTERS
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В Пентагоне прокомментировали решение президента США Дональда Трампа пригласить своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. Так, заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джон Руд назвал это решение американского лидера нормальным и практичным шагом.

«Я считаю, что это (приглашение нанести визит) вполне нормально и практично», - сказал замглавы Пентагона в интервью телекомпании CNN. При этом он заявил о необходимости обмена мнениями и откровенных дискуссий между президентами РФ и США. Как подчеркнул Руд, наша страна является важным игроком на мировой политической сцене.

Кроме того, замминистра отметил, что Путин уже не раз бывал в Соединенных Штатах, и предшественники Трампа поступательно поддерживали связи на высшем уровне с Москвой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Белый дом официально пригласил Путина в Вашингтон этой осенью.

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