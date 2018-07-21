«Нормально и практично»: Пентагон прокомментировал решение Трампа пригласить Путина в США
В Пентагоне прокомментировали решение президента США Дональда Трампа пригласить своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. Так, заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джон Руд назвал это решение американского лидера нормальным и практичным шагом.
«Я считаю, что это (приглашение нанести визит) вполне нормально и практично», - сказал замглавы Пентагона в интервью телекомпании CNN. При этом он заявил о необходимости обмена мнениями и откровенных дискуссий между президентами РФ и США. Как подчеркнул Руд, наша страна является важным игроком на мировой политической сцене.
Кроме того, замминистра отметил, что Путин уже не раз бывал в Соединенных Штатах, и предшественники Трампа поступательно поддерживали связи на высшем уровне с Москвой.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Белый дом официально пригласил Путина в Вашингтон этой осенью.