В Японии выбрали имена талисманов летней Олимпиады 2020 года

СЕГОДНЯ 09:11 2018-07-22T09:11:45+03:00

В Токио детям предоставили право выбрать не только сами талисманы Олимпиады -2020, но также их имена Фото: REUTERS

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Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио получили имена Мирайтова и Сомэйти. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований в воскресенье, 22 июля.

Решение принималось путем голосования. В период с декабря 2017-го по февраль 2018 года ученики младших классов японских школ выбирали самые понравившиеся им варианты имен. Первое - "Мирайтова" - состоит из двух слов, которые обозначают будущее и вечность.

"В нем заключено наше желание вечного прекрасного будущего. За счет Игр-2020 мы надеемся, что в сердцах всех людей в мире навсегда останется чувство предстоящего будущего, полного надежд", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе оргкомитета.

Имя второго маскота Сомэйти произошло от сорта сакуры Сомэйёсино, который растет в префектуре Нара. Это дерево также называют королевской вишней. Вторая же часть имени была взята из английской фразы so mighty (очень могущественный). Выбор школьников пал именно на это название, поскольку фигурка Сомэйти окрашена в розовые цвета сакуры. Таким образом она олицетворяет собой сердце Японии и удивительные способности паралимпийских атлетов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что внешний облик талисманов также определялся с помощью голосования. В результате школьники выбрали две стилизованные в стиле аниме фигурки, в виде зверьков в синюю и розовую клеточку.

Напомним, что следующие летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, а Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.