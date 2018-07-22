2018-07-22T09:11:45+03:00
Спорт

В Японии выбрали имена талисманов летней Олимпиады 2020 года

Решение принималось путем голосования среди школьников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Токио детям предоставили право выбрать не только сами талисманы Олимпиады -2020, но также их именаВ Токио детям предоставили право выбрать не только сами талисманы Олимпиады -2020, но также их именаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио получили имена Мирайтова и Сомэйти. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований в воскресенье, 22 июля.

Решение принималось путем голосования. В период с декабря 2017-го по февраль 2018 года ученики младших классов японских школ выбирали самые понравившиеся им варианты имен. Первое - "Мирайтова" - состоит из двух слов, которые обозначают будущее и вечность.

"В нем заключено наше желание вечного прекрасного будущего. За счет Игр-2020 мы надеемся, что в сердцах всех людей в мире навсегда останется чувство предстоящего будущего, полного надежд", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе оргкомитета.

Имя второго маскота Сомэйти произошло от сорта сакуры Сомэйёсино, который растет в префектуре Нара. Это дерево также называют королевской вишней. Вторая же часть имени была взята из английской фразы so mighty (очень могущественный). Выбор школьников пал именно на это название, поскольку фигурка Сомэйти окрашена в розовые цвета сакуры. Таким образом она олицетворяет собой сердце Японии и удивительные способности паралимпийских атлетов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что внешний облик талисманов также определялся с помощью голосования. В результате школьники выбрали две стилизованные в стиле аниме фигурки, в виде зверьков в синюю и розовую клеточку.

Напомним, что следующие летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, а Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Идиотизм": Рябинский прокомментировал слова Порошенко о победе Усика‍
Преступник из магазина в Лос-Анджелесе убил женщину и сдался полиции
Пенс заявил, что Трамп рисковал своей репутацией, встречаясь с Путиным
Более 192 тысяч жителей Шанхая эвакуированы из-за тайфуна "Ампил"
Аргентина разрешила США разместить у себя четыре военных базы
Погода в Москве на 22 июля 2018 года: ожидается дождь с грозой
Пушков: Пентагон впечатлен российским оружием и не хочет обострений
Великобритания отказывается платить ЕС отступные без торгового соглашения
Полиция Лос-Анджелеса арестовала захватившего магазин преступника
Генерал США заявил об угрожающих военных возможностях КНДР
СК опроверг сообщение об аресте сотрудника колонии в Ярославле по делу о пытках
Франция заявила о начале торговой войны США с Европой
В магазине Лос-Анджелеса неизвестный захватил заложников
Актера Энтони Андерсона подозревают в нападении на женщину
Порошенко назвал победу Усика символом борьбы Украины
Усик победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира
В Сирии самолеты коалиции нанесли удар по мирным жителям
В Москве три человека пострадали в драке со стрельбой
Администрация США уговорила Трампа отказаться от его слов о «вмешательстве» РФ в выборы
Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран