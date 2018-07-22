"Идиотизм": Рябинский прокомментировал слова Порошенко о победе Усика‍

СЕГОДНЯ 09:26 2018-07-22T09:27:02+03:00

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Вице-президент Федерации профессионального бокса РФ и глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский назвал идиотизмом поздравительную речь президента Украины Петра Порошенко к своему соотечественнику Александру Усику.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 июля, в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве состоялся бой между эти украинским спортсменом и россиянином Муратом Гассиевым. По окончанию поединка судьи единогласно отдали победу Усику.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вскоре после завершения боя его итоги решил прокомментировать Порошенко. Глава государства написал в своем микроблоге в Twitter, что был полностью уверен в победе соотечественника, и прозвучавший в российской столице украинский гимн свидетельствует о "приближении победы".

"Как же достали уже все переводить в политику! Идиотизм!" — прокомментировал ситуацию Рябинский.