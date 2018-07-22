Система ПВО авиабазы Хмеймим уничтожила два неизвестных беспилотника

СЕГОДНЯ 12:13 2018-07-22T12:13:28+03:00

Первый БПЛА был ликвидирован в субботу ночью, а второй в воскресенье утром

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Система противовоздушной обороны российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии дважды за выходные открывала огонь на поражение по неизвестным беспилотникам. Об этом сообщил представитель военного объекта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что первый эпизод произошел еще в субботу, 21 июля, ночью. На значительном удалении от базы была замечена малоразмерная воздушная цель, которая продолжала приближаться к военному объекту. Ее удалось уничтожить штатными зенитными огневыми средствами "Хмеймима".

"В воскресенье утром 22 июля 2018 года дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе "Хмеймим" с северо-западного направления", — передает РИА Новости со ссылкой на представителя базы.

В обоих эпизодах никто из военнослужащих или мирных жителей не пострадал. Ущерба также не нанесено. База функционирует в штатном режиме.