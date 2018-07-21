ПВО авиабазы Хмеймим сбили беспилотник боевиков

СЕГОДНЯ 19:37 2018-07-21T19:37:40+03:00

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Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков сообщил, что в ночь на субботу, 21 июля, средства ПВО российской авиабазы Хмеймим уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия.

«Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы», - сказал генерал-майор. При этом он уточнил, что в результате инцидента пострадавших или материального ущерба нет. По словам военачальника, в настоящее время авиационная база Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Отметим, это уже не первый подобный случай в Сирии. Как сообщал сайт kp.ru, в конце июня в небе неподалеку от Хмеймим была замечена группа беспилотников неизвестной принадлежности. В итоге тогда все дроны были уничтожены. А в январе российские военные рассказали, как террористы с помощью 13 БПЛА пытались атаковать российские базы в арабской республике.