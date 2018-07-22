В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева

СЕГОДНЯ 18:46 2018-07-22T18:46:33+03:00

Как заявили в госкорпорации, в настоящее время с задержанным проводятся следственные действия

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В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева. Как заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, в настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

«Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев действительно арестован. С ним сейчас проводятся следственные действия», - сказал Устименко ТАСС. При этом никаких других подробностей собеседник агентства не привел.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях ФСБ провело обыски по делу о госизмене. Так, в минувшую пятницу, 20 июля, сотрудники спецслужбы нагрянули в ЦНИИмаш и в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

А вскоре после этого появилась информация о находящемся в настоящий момент в СИЗО «Лефортово» мужчине, который, как отмечалось, может иметь отношение к недавним обыскам в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.

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