2018-07-23T05:34:26+03:00
В мире

Госдеп США приветствует эвакуацию «Белых касок» и их семей из Сирии

В Вашингтоне высоко оценили роль Израиля в вывозе активистов этой организации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Израиль эвакуировал из Сирии несколько сотен «Белых касок» и членов их семейИзраиль эвакуировал из Сирии несколько сотен «Белых касок» и членов их семейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госдепартамент США высоко оценил роль Израиля в эвакуации активистов организации «Белые каски» и членов их семей из Сирии.

«Соединенные Штаты приветствуют безопасную эвакуацию более чем 400 членов сирийской гражданской обороны, более известных как «Белые каски», а также их семей, из юго-западной Сирии. Мы рады, что эти храбрые добровольцы, спасшие тысячи жизней, теперь находятся в безопасности», - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Израиль вывез из Сирии вместе с семьями членов «Белых касок» – неправительственной организации, которую Дамаск неоднократно обвинял в связях с террористами. Кроме того, «Белые каски» известны своими постановочными видеороликами о «химатаках».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, что об этом его лично попросили президент США Дональд Трамп, канадский коллега Джастин Трюдо и «несколько других лидеров» разных стран.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Британские сыщики показали свидетелям снимок предполагаемого отравителя Скрипалей
Арестованного сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче секретных данных стране НАТО
«Это просто большая выдумка»: Трамп вновь высказался по поводу «российского вмешательства»
Глава МИД Канады поблагодарила всех, кто участвовал в вывозе «Белых касок» из Сирии
Полиция Бразилии арестовала сбежавшего после смерти пациентки пластического хирурга
Истребитель F-16 перехватил небольшой самолет над резиденцией Трампа в Нью-Джерси
Мария Бутина рассказала американским сенаторам о финансовой поддержке от российского бизнесмена
Будущая родственница жены принца Гарри Меган Маркл попала в тюрьму
Германия приютит восемь активистов «Белых касок» с семьями
Посол США в Москве не собирается уходить в отставку
После видео с избиением заключенного 17 сотрудников ярославской колонии отстранены от работы