Госдеп США приветствует эвакуацию «Белых касок» и их семей из Сирии

СЕГОДНЯ 05:25 2018-07-23T05:34:26+03:00

Израиль эвакуировал из Сирии несколько сотен «Белых касок» и членов их семей Фото: REUTERS

В Вашингтоне высоко оценили роль Израиля в вывозе активистов этой организации

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Госдепартамент США высоко оценил роль Израиля в эвакуации активистов организации «Белые каски» и членов их семей из Сирии.

«Соединенные Штаты приветствуют безопасную эвакуацию более чем 400 членов сирийской гражданской обороны, более известных как «Белые каски», а также их семей, из юго-западной Сирии. Мы рады, что эти храбрые добровольцы, спасшие тысячи жизней, теперь находятся в безопасности», - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Израиль вывез из Сирии вместе с семьями членов «Белых касок» – неправительственной организации, которую Дамаск неоднократно обвинял в связях с террористами. Кроме того, «Белые каски» известны своими постановочными видеороликами о «химатаках».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, что об этом его лично попросили президент США Дональд Трамп, канадский коллега Джастин Трюдо и «несколько других лидеров» разных стран.