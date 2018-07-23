Глава МИД Канады поблагодарила всех, кто участвовал в вывозе «Белых касок» из Сирии

СЕГОДНЯ 04:24 2018-07-23T04:24:41+03:00

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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд поблагодарила всех причастных к эвакуации активистов организации «Белые каски» и членов их семей из Сирии.

Об этом она написала на своей странице в Twitter, назвав «Белые каски» «мужественными добровольцами», которые рисковали жизнью, помогая сирийцам.

«Мы благодарим Израиль, Иорданию, США, Великобританию, Германию и других наших партнеров, которые тесно сотрудничали с Канадой, чтобы сделать возможной эвакуацию «Белых касок», - говорится в ее сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Израиль по просьбе США, Канады и нескольких европейских стран вывез из Сирии вместе с семьями около 800 членов «Белых касок» – неправительственной организации, которую Дамаск неоднократно обвинял в связях с террористами. Кроме того, «Белые каски» известны своими постановочными видеороликами о «химатаках».