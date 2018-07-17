Француз Мбаппе потратил все премиальные на детей-инвалидов, а хорват Ребич погасил все кредиты родной деревни

СЕГОДНЯ 17:14 2018-07-17T17:22:26+03:00

Килиан Мбаппе все свои премиальные, заработанные за победу на чемпионате мира в составе сборной Франции, пустил на благотворительность Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Лучший молодой игрок чемпионата мира Килиан Мбаппе все свои премиальные, заработанные за победу на чемпионате мира в составе сборной Франции, пустил на благотворительность. «Синие» вместе с Кубком мира получили от ФИФА 38 млн. евро. Доля 19-летнего Мбаппе составила в них 470 тысяч евро. Все их он перечислил организации, занимающейся бесплатным спортивным обучением больных детей и детей-инвалидов.

Другой герой чемпионата мира 2018 нападающий сборной Хорватии Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни. «Он вырос в небольшой деревне недалеко от города Сплит. В 19 лет уехал в итальянскую «Фиорентину», но никогда не забывал свои корни. А как-то Анте погасил кредиты всем 500 жителям своего села», - рассказал давний знакомый Анте Ловро Шиндик, игравший с ним в молодежной команде.

На самом деле жертвовать премиальные от таких турниров, или хотя бы часть их, у футбольных звезд считается хорошим тоном. Два года назад, после того как сборная Португалии выиграла Евро-2016, ее лидер Криштиану Роналду перечислил заработанные на чемпионате 275 тысяч евро в фонд борьбы с детским раком. А, например, в 2014 году полузащитник сборной Германии Месут Озил на выданные ему за победу на чемпионате мира деньги оплатил 23 операции бразильским детям. На это у него ушло порядка 400 тысяч евро.