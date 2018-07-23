2018-07-23T12:21:00+03:00
Происшествия

Один человек погиб во время стрельбы в церкви мормонов в Неваде

Еще один человек получил ранения, стрельбу открыл прихожанин церкви
Екатерина БОЛГОВА
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В Неваде прихожанин церкви мормонов открыл стрельбуВ Неваде прихожанин церкви мормонов открыл стрельбуФото: REUTERS
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В американском городе Фаллон, штат Невада, произошла стрельба в церкви мормонов. В результате один человек погиб и еще один получил ранения.

Как передает телеканал FOX со ссылкой на полицию, инцидент произошел в воскресенье, 22 июля, в церкви Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Погибшим оказался местный житель Чарльз Миллер, раненый был госпитализирован.

Личность подозреваемого установлена - это член церкви Джон О'Коннор. После нескольких выстрелов он отправился домой. Позже полицейские окружили его дом, после чего О'Коннор согласился сдаться. Подозреваемый находится под стражей, но официальные обвинения ему еще не предъявили.

Правоохранители полагают, что стрелок планировался атаковать отдельных лиц, а не церковь. Свидетелями происшествия стали как минимум 50 человек.

"Еще слишком рано, чтобы понять мотив, но изначально кажется, что атака была направлена на отдельную жертву, а не на церковь", — говорится в заявлении полиции.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 28 июня, житель американского города Аннаполис штата Мэриленд Джэррод Уоррен Рамос устроил стрельбу в редакции газеты Capital Gazette. В результате погибли пятеро сотрудников издания, еще около 20 человек получили ранения.

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