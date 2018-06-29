2018-06-29T16:11:30+03:00
Происшествия

Устроившему стрельбу в редакции газеты в США предъявлены обвинения

Джэррод Уоррен Рамос предстанет перед судом уже в пятницу, 29 июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Предполагаемый убийца Джэррод РамосПредполагаемый убийца Джэррод РамосФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жителю американского города Аннаполис штата Мэриленд Джэрроду Уоррену Рамосу были предъявлены обвинения в убийстве пяти человек.

Напомним, что в четверг, 28 июня, именно этот мужчина устроил стрельбу в редакции газеты Capital Gazette. В результате его действий погибли пятеро сотрудников издания, еще около 20 человек получили ранения.

По данным телеканала ABC, судебное слушание по данному делу запланировано на 10.30 по местному времени (18.30 мск). Оно состоится в районном суде города Аннаполиса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что обвиняемый уже вступал в конфликт с газетой, на офис которой позже и совершил нападение. Так, в 2012 году он подал на издание в суд за клевету, однако его иск не стали рассматривать.

Существует версия, что Рамос решил отомстить. Перед нападением на редакцию он хорошо вооружился и срезал себе подушечки пальцев. Установить личность стрелка удалось благодаря технологии распознавания лиц.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Кирсан Илюмжинов не будет баллотироваться в президенты FIDE и поддержит кандидатуру Дворковича
Китай предложил Турции объединиться для развития двусторонних стратегических отношений
Чижов не нашел препятствий для реализации Северного потока — 2
Болгария, Венгрия и Сербия начнут получать газ через "Турецкий поток"
Составлен топ-10 сериалов первого полугодия 2018
Россиянка играла врачам на флейте, пока ей делали операцию на мозге
В Латвии руководители частных вузов призвали президента республики ветировать запрет обучения на русском языке
Путин посетит Сербию осенью 2018 года
Песков прокомментировал информацию CNN о сирийской сделке Путина и Трампа
В Минтрансе одобрили возможное строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в Чечню
Актрису Сьюзан Сарандон арестовали в Вашингтоне во время митинга против политики Трампа
Стокгольмский арбитраж собирает трибунал для расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом»
ЦИК Молдавии признал недействительными выборы мэра Кишинева
Пентагон разработал "говорящие листовки" для пропаганды
Александр Моор вручил ключи от новых автомобилей бригадам скорой помощи
Власти Москвы заявили, что не имеют отношения к возможной отмене «Дня мертвых» на Красной площади