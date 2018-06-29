Устроившему стрельбу в редакции газеты в США предъявлены обвинения

СЕГОДНЯ 16:11 2018-06-29T16:11:30+03:00

Джэррод Уоррен Рамос предстанет перед судом уже в пятницу, 29 июня

Изменить размер текста: A A

Жителю американского города Аннаполис штата Мэриленд Джэрроду Уоррену Рамосу были предъявлены обвинения в убийстве пяти человек.

Напомним, что в четверг, 28 июня, именно этот мужчина устроил стрельбу в редакции газеты Capital Gazette. В результате его действий погибли пятеро сотрудников издания, еще около 20 человек получили ранения.

По данным телеканала ABC, судебное слушание по данному делу запланировано на 10.30 по местному времени (18.30 мск). Оно состоится в районном суде города Аннаполиса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что обвиняемый уже вступал в конфликт с газетой, на офис которой позже и совершил нападение. Так, в 2012 году он подал на издание в суд за клевету, однако его иск не стали рассматривать.

Существует версия, что Рамос решил отомстить. Перед нападением на редакцию он хорошо вооружился и срезал себе подушечки пальцев. Установить личность стрелка удалось благодаря технологии распознавания лиц.