2018-07-23T14:29:46+03:00
Звезды

Кустурица заявил, что кинотеатры уйдут в прошлое, их вытеснят сериалы

По мнению режиссера, традиционные жанры кино сохранятся, но изменится форма их просмотра
Дарья ИВАШКИНА
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Сербский режиссер Эмир КустурицаСербский режиссер Эмир КустурицаФото: Елена СТЕПАНОВА
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Сербский режиссер Эмир Кустурица уверен, что у кинотеатров в их современном виде нет будущего. По его мнению, через 50 лет они уйдут в прошлое за ненадобностью, а на смену им придут сериалы, которые смотрят дома.

«Кинематограф будет, но в другой форме. Мне кажется, что существующие кинотеатры в городах уйдут в прошлое, их заменят телесериалы, которые смотрят дома», - сказал Кустурица.

При этом автор фильмов «Черная кошка, белый кот» и «Жизнь как чудо» считает, что традиционные жанры кино сохранятся. «Будет и фантасмагория, и реализм, но изменится форма просмотра», - пояснил он в интервью ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Эмир Кустурица заявил о желании снять на территории России фильм по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Приступить к своей задумке он хочет сразу после того, как закончит работу по экранизации нескольких романов Федора Достоевского в Китае.

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