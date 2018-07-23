2018-07-23T16:49:18+03:00
Общество

В Роскосмосе заявили, что «дело о госизмене» касается событий 2013 года

Как выяснилось, вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности у следствия нет
Дарья ИВАШКИНА
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У здания ЦНИИмаш госкорпорации Роскосмос. Фото: Антон Новодережкин/ТАССУ здания ЦНИИмаш госкорпорации Роскосмос. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В понедельник, 23 июля, в Роскосмосе заявили, что дело о государственной измене в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) касается событий пятилетней давности.

«Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш»», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации космической деятельности.

Также там отмечается, что вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности у следствия не имеется.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 июля ФСБ провела обыски по делу о госизмене. Тогда сотрудники спецслужбы нагрянули в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

А в минувшее воскресенье, 22 июля, стало известно об аресте сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева.

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