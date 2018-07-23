В Роскосмосе заявили, что «дело о госизмене» касается событий 2013 года
В понедельник, 23 июля, в Роскосмосе заявили, что дело о государственной измене в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) касается событий пятилетней давности.
«Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш»», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации космической деятельности.
Также там отмечается, что вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности у следствия не имеется.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 июля ФСБ провела обыски по делу о госизмене. Тогда сотрудники спецслужбы нагрянули в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.
А в минувшее воскресенье, 22 июля, стало известно об аресте сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева.
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