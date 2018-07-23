Дело о госизмене: 74-летнего заслуженного ученого подозревают в передаче НАТО данных о секретном российском оружии

СЕГОДНЯ 15:53 2018-07-23T16:13:52+03:00

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ФСБ говорит о «неопровержимых доказательствах» того, что Кудрявцев передавал сотрудникам разведки «одной из стран НАТО» секретные данные о разработках гиперзвукового оружия в России. Кудрявцев сейчас - в одиночной камере Лефортовской тюрьмы. Еще ряд сотрудников института пока проходят как подозреваемые. А директор Исследовательского центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон (с которым контактировал Кудрявцев) - имеет статус свидетеля. В его офисе прошли обыски.

Что же передал (или мог передать) на запад Кудрявцев? Что о нем и его работе думают коллеги? Об этом обозреватель «КП» побеседовал с некоторыми сотрудниками ЦНИИ, которые хорошо знают Кудрявцева, но согласились отвечать на вопросы без разглашения имен и должностей.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛАУРЕАТ

- Что за человек Кудрявцев?

- Заслуженный человек. Лауреат премии правительства России. Кандидат технических наук и заместитель начальника одного из наших центров в ЦНИИмаш...

- За что получил премию?

- За создание стартового и технологического оборудования ракетно-космического комплекса "Морской старт". Этот ветеран ЦНИИ хорошо известен в российских и зарубежных «ракетно-космических кругах» . Так и запишите: «По месту работы характеризуется положительно»... Многие наши люди до сих пор не верят, что Виктор Викторович мог пойти на предательство.

- А если будут стопроцентные доказательства?

- В таком случае те же американцы получат или уже получили фантастический подарок в виде наших технических секретов, касающихся новейших ракетных систем, их двигателей, используемого горючего...

- А гиперзвукового оружия?

- В том числе и гиперзвукового оружия.

- Что это даст американцам?

- У нас снова возникнут проблемы, в частности, с преодолением их ПРО в Европе и в других районах.

Американцы получат или уже получили фантастический подарок в виде наших технических секретов в области гиперзвука

- А американцы быстро смогут найти противоядие, с учетом возможного «слива»?

- Не все так просто! Во-первых, следствию еще надо разобраться, что именно слил им обвиняемый или обвиняемые. Во-вторых, получив те иные наши формулы, схемы, таблицы, расчеты, американцы вряд ли сумеют быстро перестроить ТТХ своих ПРО под наш гиперзвук.

- А если сумеют скопировать «Кинжал» или «Авангард»?

- Они давно получили все технические данные на наш лучший в мире ракетный двигатель РД-180. И что? Да ничего! Они не могут до сих пор создать свой аналог. Другое дело - алгоритмы полета наших ракет на гиперзвуке. Если противник разберется в этом, то ему рано иди поздно удастся разработать программу перехвата гиперзвуковой цели... А это очень серьезно. Американцы наверняка искали возможность украсть наши наработки.

Сумеют ли американцы скопировать «Авангард»?Фото: скриншот видео

СИГНАЛ ОТ РАЗВЕДКИ

- В некоторых СМИ появилась информация, что Кудрявцев вроде не имел отношения к разработкам гиперзвуковых систем? А занимался «параллельными проблемами»...

- Мы не имеем права говорить об этом. У Виктора Викторовича был широкий спектр научных исследований. Но и гиперзвуком занимался. Участвовал, скажем, в разработке темы, которая вряд ли что-то скажет непросвещенному в этом вопросе человеку. Работа называлась «Опыт использования уравнений RANS для прогноза ламинарно-турбулетнтного перехода в пограничном слое при локальном подводе к поверхности или отводе от нее тепла в гиперзвуковом потоке»... Вы что-нибудь поняли?

- Нет.

- И не надо. Кудрявцев был соавтором пары десятков научных публикаций. Гиперзвук там тоже присутствует... Он вместе с другими нашими сотрудниками участвовал в «Королёвских чтениях» (как правило на базе Бауманки - ред.) и выступал там с докладом...

- О чем?

- «Наземная отработка акустики старта ракет-носителей» или что-то в этом роде... Года три-четыре назад это было...

- У кого из ваших сотрудников были обыски?

- ФСБ провело обыски дома и в кабинете уволившегося по собственному желанию Пайсона. И у десяти подозреваемых - сотрудников ЦНИИМаш. Пока лишь известно, что серьезный компромат, то есть доказательства вины и сотрудничества с западными спецслужбами, есть только на Кудрявцева. Остальные пока что под подозрением - поскольку с Кудрявцевым сотрудничали и были в дружеских отношениях. Проверяется информация, не были ли они его подельниками или соучастниками предательства.

- А почему хватилось только ФСБ, в НИИ же своя служба безопасности?

- Наша служба безопасности «пасет» сотрудников НИИ только на предприятии. А контакты за его пределами - не ее прерогатива. К тому же у ФСБ куда больше возможностей. В том числе - и по прослушке, и при получении информации от нашей разведки за кордоном... Если бы оттуда не поступило сигнала, то секретные данные продолжали утекать за бугор...

ЗАБРАЛИ ИЗ ПОСТЕЛИ

- Что вам известно об аресте Кудрявцева и его нынешнем положении в Лефортово?

- Виктор Викторович обвинений не признает. Его взяли рано утром на квартире - прямо из постели. Его чуть кондратий не хватил. В Лефортово переодели в черную арестантскую робу. Сидит в одиночной камере. Недовлен тем, что ему «навязали» адвоката. А там адвокат нужен очень специфический. Разбирающийся в наших делах, а не дядя Вася со стороны. Имеющий доступ к секретам.

- Как в НИИ сегодня оценивают ущерб, который нанесла России вот эта утечка секретной информации?

- Ущерб тут, так сказать, комплексный... Имиджевый, военно-технический, финансовый...

- Хотя бы приблизельно его можно оценить?

- Вопрос трудный. Надо знать, что именно утекло за рубеж и в каких объемах. Есть такие ноу-хау, к которым мы шли лет 40. А штатовцы рядом с нами - младенцы. Есть такие проекты по гиперзвуковому оружию, такие решения, которым с точки зрения обороноспособности и цены нет! Ведь от идеи на бумаге до железа государство выложило не меньше триллиона рублей!

- Не везет вашему НИИ... Помнится, по аналогичному делу «повязали» вашего коллегу - ученого Владимира Лапыгина... Кажется, осенью 2016 года его приговорили к семи годам колонии строгого режима по делу о госизмене. По версии следствия, он продавал за границу секретные технологические сведения. И тоже по месту работы «характеризовался исключительно положительно»... И тоже напрочь отметал обвинения... А тот же Кудрявцев ходатайстввовал перед Путиным об осовобождении Лапыгина. Как вы лично оцениваете это громкое дело?

- Если факты полностью подвердятся... За такую госизмену раньше расстреливали. Теперь же, скорее всего, дадут пожизненное. Или лет 20. Или, может быть, обменяют на кого-нибудь ценного на Западе. Хотя это вряд ли! Чтобы на укрепление военной мощи США работал? Нет-нет! Не обменяют.

- Если обвинения в госизмене подтвердятся, как вы объяснили бы поступок бывшего коллеги?

- Тут вам лучше обратиться к специалистам по психологии предательства. Причины ведь бывают самые разные... От желания быстро разбогатеть до стремления слинять затем на Запад. Бывали ведь случаи, когда на предательство шли из-за мести «слишком умым» коллегам, которым светила Нобелевка... Виктор Викторович не был бедным человеком. На таблетки ему хватало. И квартира, и дача, и машина у него были...

Кинжал.

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