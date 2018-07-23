Трамп призвал привлечь к ответственности Минюст США, ФБР и «банду Обамы»

СЕГОДНЯ 17:38 2018-07-23T17:39:05+03:00

Как считает американский лидер, они должны ответить за причастность к «досье на Трампа»

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В понедельник, 23 июля, президент США Дональд Трамп призвал привлечь к ответственности американское министерство юстиции, ФБР и команду экс-главы Белого дома Барака Обамы. По мнению нынешнего лидера Соединенных Штатов, они должны ответить за причастность к «досье на Трампа».

Как подчеркнул американский президент, «досье» создали для того, чтобы «прикрыть нарушения Федерального бюро расследований и Минюста США, запутать органы правосудия и сделать легальной возможность действовать против команды Трампа».

«Теперь мы выяснили, что это досье было действительно фальшивым, проплаченным нечестной Хиллари Клинтон и Демократической партией», - написал Трамп в своем Twitter. При этом он подчеркнул, что именно из-за этого фальшивого документа и началась «противоречивая и сомнительная «охота на ведьм» со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера».

«Минюст США, ФБР и банда Обамы должны быть привлечены к ответственности. <…> Они запутали органы правосудия, чтобы получить предлог для слежки за командой Трампа», - добавил хозяин Белого дома.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, так называемое досье на Трампа появилось на сайте популярного американского интернет-издания Buzzfeed в январе прошлого года. В документе, составленном при участии офицера британской разведки МИ-6, говорится о якобы имеющейся в распоряжении РФ «компрометирующей информации» о будущем американском лидере. В Кремле же эти сообщения опровергли, назвав их «абсолютным вымыслом».