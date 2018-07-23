«Чудовищное удовольствие»: воюющий в Донбассе российский актер Пашинин рассказал о своих эмоциях от войны

СЕГОДНЯ 18:32 2018-07-23T18:32:26+03:00

По словам артиста, ему нравится осознавать, что его не убили

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Актер Анатолий Пашинин признался, что получает «чудовищное удовольствие» от участия в боевых действиях в Донбассе, а когда стреляет в противника, думает только о том, что «хочет попасть».

«Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили», - сказал артист в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.

Также Пашинин рассказал о своей охране, которая бережет его «как зеницу ока». По словам актера, охраняют его «смертоносные» двадцатилетние солдаты.

При этом артист заметил, что реальная война - «это не кино» и вспомнил, как на его глазах снаряд попал в автомобиль с людьми. «Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни», - заявил Анатолий Пашинин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после событий на Майдане звезда фильмов «Адмирал», «Мы из будущего» и «Грозовые ворота» покинул Россию и начал жить на Украине, заявляя, что это его родина. А в августе прошлого года он вступил в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).