Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу

СЕГОДНЯ 21:28 2018-07-23T21:28:33+03:00

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В понедельник, 23 июля, интернет-магазин электроники «Плеер.ру» приостановил свою работу на фоне сообщений об обысках в офисе компании. Так, на официальном сайте «Плеер.ру» появилось сообщение, в котором администрация оповещает клиентов о временном закрытии магазина и просил потенциальных покупателей оставлять свои контакты, чтобы связаться с ними позднее.

«Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь, как только магазин заработает, мы Вам перезвоним. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в понедельник появилась информация о том, что в офисе «Плеер.ру», расположенном на улице Мастеркова на юге Москвы, проходят следственные действия. «Правоохранители изымают сопроводительные документы на товар и электронику», - заявил источник в правоохранительных органах ТАСС.