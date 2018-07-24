Из-за лесных пожаров в Греции погибли более 20 человек

СЕГОДНЯ 04:40 2018-07-24T05:00:42+03:00

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Более 20 человек стали жертвами лесных пожаров в пригородах Афин. Об этом со ссылкой на официального представителя кабинета министров Греции Димитриса Дзанакопулоса во вторник сообщило агентство Associated Press.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что греческие власти попросили страны Евросоюза помочь в борьбе со стихией, а премьер страны Алексис Ципрас прервал свой визит в Боснию и Герцоговину, вернулся домой. Он уже объявил, что ситуация с лесными пожарами в Аттике вышла из-под контроля, а нынешняя ночь будет очень трудной.

По словам Ципраса, на данный момент крупные пожары полыхают одновременно в трех местах: «Близ городка Каламос, где лесной пожар частично локализован, в Кинете, где стихия пока неконтролируема, а также возле поселения Неос Вутзас, где сейчас сконцентрированы усилия пожарных, потому что там есть люди, попавшие в огненную ловушку».

Он уточнил, что пожары тушат более 600 огнеборцев, и призвал всех «сохранять хладнокровие», сосредоточиться на «первоочередной задаче – спасении человеческих жизней, а не собственности».

«Пока не время давать оценки, предстоит еще битва», - приводят слова премьера греческие СМИ.