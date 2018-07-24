МВФ: К концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1 000 000%

СЕГОДНЯ 06:28 2018-07-24T06:36:56+03:00

Международный валютный фонд подчеркнул, что Боливарианская Республика находится в «глубоком экономическом и социальном кризисе»

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По прогнозам Международного валютного фонда, к концу этого года инфляция в Венесуэле достигнет миллиона процентов, а ВВП Боливарианской Республики снизится на 18%.

«Мы прогнозируем рост инфляции до 1 000 000% к концу 2018 года. Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов», - говорится в заявлении МВФ об экономической ситуации в Западном полушарии.

В документе отмечается, что Венесуэла находится в «глубоком экономическом и социальном кризисе», снижение ВВП страны выражается двузначными цифрами третий год подряд. Эксперты фонда считают, что это связано со «значительным падением добычи нефти».

Как указывает МВФ дальнейшее ухудшение экономической ситуации в Венесуэле, гиперинфляция, нехватка продуктов и самых необходимых товаров по доступным ценам «привели к огромным миграционным потокам», что грозит соседним странам «побочными последствиями», передает ТАСС.

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