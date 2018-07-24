2018-07-24T08:33:38+03:00
Политика

Хейли заявила, что Россия и США никогда не станут друзьями

По словам постпреда Соединенных Штатов при ООН, Вашингтон не доверяет Москве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Постпред США при ООН Никки ХейлиПостпред США при ООН Никки ХейлиФото: REUTERS
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила уверенность в том, что Россия никогда не сможет стать другом для Соединенных Штатов. По словам политика, американские власти просто не доверяют Москве и главе РФ Владимиру Путину.

"Они никогда не станут нашими друзьями. Это просто факт", — заявила Хейли.

Она подчеркнула, что, несмотря на это, встреча американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой должна была состояться, поскольку без проведения переговоров нельзя двигаться дальше, передает CBN.

Стоит отметить, что ранее постпред США при ООН неоднократно обрушивалась с критикой на нашу страну и говорила о готовности главы Белого дома поступить также при необходимости.

Она заявляла о том, что Россия не сможет стать другом Соединенных Штатов пока придерживается "нынешних ценностей", передает сайт kp.ru.

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