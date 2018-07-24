Жертвами лесных пожаров в Греции стали 24 человека, пострадали 156
К утру вторника число погибших из-за лесных пожаров в окрестностях Афин возросло до 24 человек. Еще 156, в том числе 16 детей, пострадали. В критическом состоянии находятся 11 пострадавших.
Такие цифры привела греческая телерадиовещательная корпорация ERT, назвав события минувшей ночи национальной трагедией. Ранее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос сообщал о 20 погибших и 69 госпитализированных.
Как писал сайт kp.ru, в понедельник Афины попросили Евросоюз помочь в борьбе со стихией, а премьер Алексис Ципрас из-за чрезвычайной ситуации в своей стране прервал свой визит в Боснию и Герцоговину.
К счастью, под утро стих сильный ветер, из-за которого пламя быстро распространялось, и большинство крупных очагов возгорания удалось взять под контроль. Огонь тушат и с земли и с воздуха, сотням пожарных помогают армейские подразделения, а людей из прибрежных районов эвакуируют корабли ВМС Греции.