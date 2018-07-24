Россияне не пострадали при лесных пожарах в Греции

СЕГОДНЯ 10:26 2018-07-24T10:26:29+03:00

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Среди погибших и пострадавших в результате лесных пожаров в Греции граждане России не числятся. Такое заявление сделал старший советник посольства РФ в Афинах Владимир Майстренко.

"По предварительным данным, среди погибших и пострадавших граждан Российской Федерации нет, однако эта информация активно перепроверяется нашими консульскими работниками", - подчеркнул дипломат.

По его словам, к настоящему моменту ситуация с пожарами взята под контроль, передает телеканал "Россия 24".

Эти лесные пожары стали крупнейшими в Греции за последние 10 летФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что к утру вторника, 24 июля, ветер в окрестностях Афин несколько стих, и большинство крупных очагов возгорания удалось локализовать. Пожар продолжают тушить как с земли, так и с воздуха. Жителей прибрежных районов эвакуируют на кораблях ВМС Греции.

Между тем, число погибших в результате пожаров уже достигло 24. Еще 156 человек, в том числе 16 детей, пострадали. Афины попросили Европейский союз оказать содействие в борьбе с бедствием.