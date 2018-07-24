Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советника президента РФ Вениамина Яковлева

СЕГОДНЯ 20:46 2018-07-24T20:46:53+03:00

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования членам семьи и близким советника главы государства, советского и российского юриста Вениамина Яковлева.

Напомним, во вторник, 24 июля, стало известно, что Яковлев умер на 87-м году жизни.

"Уход из жизни Вениамина Федоровича Яковлева - большая, невосполнимая утрата. Эти скорбные чувства разделяют с вами тысячи его учеников, коллег, друзей", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства назвал Яковлева "крупным ученым, видным государственным деятелем, широко образованным человеком, проявившим свой талант, ответственность и преданность делу практически во всех областях юриспруденции".

По словам Путина, вклад ученого в совершенствование российской судебной системы сложно переоценить.

"Трудно переоценить вклад Вениамина Федоровича в совершенствование отечественной судебной системы, в развитие юридической науки и образования. Он был правозащитником в самом высоком значении этого слова", - отметил президент РФ.