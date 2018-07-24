2018-07-24T21:04:04+03:00
В мире

Трамп: США — свинья-копилка, которую грабят

Американский президент также вновь пригрозил пошлинами
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты "свиньей-копилкой, которую грабят". При этом он в очередной раз пригрозил несговорчивым партнерам Вашингтона торговыми пошлинами.

"Пошлины — самое лучшее! Либо страна, которая несправедливо отнеслась к США в вопросе торговли, обсуждает справедливую сделку, либо по ней ударят пошлинами. Только и всего, и все разговаривают об этом. Помните, мы — свинья-копилка, которую грабят. Все будет здорово!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter во вторник, 24 июля.

Напомним, ранее Вашингтон ввел повышенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из многих стран, в том числе из государств Евросоюза. После этого Еврокомиссия открыла спор во Всемирной торговой организации по этим тарифам. Также были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в Евросоюз целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

Также президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью введения ввозных пошлин в 20% на европейские автомобили.

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