Российские авиакомпании уверены в неизбежности подорожания билетов

СЕГОДНЯ 07:26 2018-07-25T07:26:23+03:00

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Российские авиакомпании прогнозируют скорый и неизбежный рост стоимости авиабилетов.

Так, например, "Аэрофолот" увеличит топливный сбор на внутренние рейсы уже с 26 июля. Это коснется всех компаний группы, кроме "Победы", которая не находится под коммерческим управлением перевозчика. Подорожание составит 200 рублей для экономкласса и "комфорта" и 400 рублей для бизнес-класса. Рост может затронуть даже бронирования, оплаченные с 26 июля.

Между тем, зарубежные авиакомпании также сообщают о росте топливных сборов примерно на 20–40 евро на международных рейсах. Что же касается пакетных туров, то при сохранении положительной туристической тенденции в зимнем сезоне стоимость авиабилетов может вырасти на 10%.

По данным Коммерсанта, такие изменения связаны с резким скачком оптовых цен на нефтепродукты, в частности, на керосин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этом году власти РФ использовали так называемый налоговый маневр. Они понизили экспортные пошлины, а налог на добычу полезных ископаемых, наоборот, увеличили. Ожидалось, что акцизы пойдут на спад вместе с пошлинами, но вместо этого они начали расти.

Так, 1 января 2018-го акцизы на бензин увеличились на 6,4%, а на дизтопливо – на 8,4%