2018-07-25T07:41:47+03:00
Политика

Российские дипломаты вновь посетят задержанную в США Бутину 26 июля

В настоящий момент девушка находится в одиночной камере СИЗО Вашингтона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянка Мария БутинаРоссиянка Мария БутинаФото: REUTERS
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Российские дипломаты добились очередного визита в следственный изолятор Вашингтона, где содержится задержанная по подозрению в шпионаже Мария Бутина. Такое заявление сделали в пресс-службе посольства РФ в США.

"Следующий визит к М.Бутиной запланирован на 26 июля", - говорится на странице диппредставительства в Twitter.

Там же уточняется, что дипломаты планируют обсудить с администрацией тюрьмы возможность передачи россиянке почтовой корреспонденции. Кроме того, в ближайшее время на ее имя должен быть открыт специальный счет, средства с которого можно будет использовать для телефонных разговоров с родственниками и сотрудниками посольства.

Напомним, что Марию Бутину задержали еще 15 июля. Девушке предъявили обвинения в шпионаже и ведении деятельности иностранного агента без соответствующей регистрации.

19 июля сотрудники консульского отдела посольства РФ в США уже посещали задержанную, которая в настоящее время содержится в следственном изоляторе в Вашингтоне.

Выяснилось, что россиянку поместили в одиночную камеру с целью обеспечения защиты, передает сайт kp.ru.

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