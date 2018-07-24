Задержанную в США Бутину держат в одиночной камере СИЗО

24 Июль 23:24 2018-07-24T23:24:56+03:00

Как пояснил американский адвокат россиянки, она находится в «заключении под защитой»

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Как стало известно, задержанную в Вашингтоне по подозрению в шпионаже россиянку Марию Бутину поместили в одиночную камеру следственного изолятора, где её почти каждый день навещают американские адвокаты.Об условиях содержания своей подзащитной рассказал журналистам Роберт Дрисколл.

«Я навещал ее несколько раз, а адвокат нашей компании навещает ее почти каждый день. Условия минимальные, как это здесь обычно бывает. Она находится в «заключении под защитой», и потому ее содержат в ее собственной камере, не с другими заключенными», - пояснил юрист.

Он также сообщил, что Марии скоро разрешат пользоваться телефоном, только нужно время, чтобы открыть счет и положить на него деньги.

По словам адвоката, на очередном судебном заседании в среду стороны должны будут договориться о графике дальнейших действий, передает РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в прошлую среду россиянка предстала перед окружным судом американской столицы, и ее оставили под стражей из-за «серьёзного риска побега».

Напомним, после того, как против нашей соотечественницы выдвинули новое обвинение, ей может грозить до 15 лет тюрьмы. В МИД России назвали ее задержание «политическим заказом».