За что задержали Марию Бутину: в МИД РФ историю с обвиненной в шпионаже россиянкой назвали политзаказом
За что задержали в США россиянку Марию Бутину, обвиненную в шпионаже: в министерстве иностранных дел РФ эту историю считают политическим заказом. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию.
«Мы, мягко говоря, с тревогой восприняли сообщение об аресте 15 июля в США российской гражданки», — сказала Захарова.
Предъявленные к Бутиной претензии она назвала «притянутыми за уши».
«Создается впечатление, что Федеральное бюро расследований США вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет просто откровенный политический заказ», — добавила представитель МИД.
Напомним, 16 июля Минюст США сообщил о задержании в Соединенных Штатах гражданки России Марии Бутиной, которую обвинили в незарегистрированной деятельности в качестве агента и шпионаже. Ранее стало известно, что к ситуации с Бутиной подключился посол РФ в США Анатолий Антонов.