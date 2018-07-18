За что задержали Марию Бутину: в МИД РФ историю с обвиненной в шпионаже россиянкой назвали политзаказом

СЕГОДНЯ 17:03 2018-07-18T17:06:36+03:00

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, за что в США задержали россиянку Марию Бутину

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За что задержали в США россиянку Марию Бутину, обвиненную в шпионаже: в министерстве иностранных дел РФ эту историю считают политическим заказом. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию.

«Мы, мягко говоря, с тревогой восприняли сообщение об аресте 15 июля в США российской гражданки», — сказала Захарова.

Предъявленные к Бутиной претензии она назвала «притянутыми за уши».

«Создается впечатление, что Федеральное бюро расследований США вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет просто откровенный политический заказ», — добавила представитель МИД.

Напомним, 16 июля Минюст США сообщил о задержании в Соединенных Штатах гражданки России Марии Бутиной, которую обвинили в незарегистрированной деятельности в качестве агента и шпионаже. Ранее стало известно, что к ситуации с Бутиной подключился посол РФ в США Анатолий Антонов.