2018-07-18T17:06:36+03:00
Политика

За что задержали Марию Бутину: в МИД РФ историю с обвиненной в шпионаже россиянкой назвали политзаказом

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, за что в США задержали россиянку Марию Бутину
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Задержанная в США россиянка Мария БутинаЗадержанная в США россиянка Мария БутинаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

За что задержали в США россиянку Марию Бутину, обвиненную в шпионаже: в министерстве иностранных дел РФ эту историю считают политическим заказом. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию.

«Мы, мягко говоря, с тревогой восприняли сообщение об аресте 15 июля в США российской гражданки», — сказала Захарова.

Предъявленные к Бутиной претензии она назвала «притянутыми за уши».

«Создается впечатление, что Федеральное бюро расследований США вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет просто откровенный политический заказ», — добавила представитель МИД.

Напомним, 16 июля Минюст США сообщил о задержании в Соединенных Штатах гражданки России Марии Бутиной, которую обвинили в незарегистрированной деятельности в качестве агента и шпионаже. Ранее стало известно, что к ситуации с Бутиной подключился посол РФ в США Анатолий Антонов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экс-начальник МУРа Вкитор Трутнев получил пять лет условно по делу о коррупции
Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Госсовета
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки НДС
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о роли счастья в экономике
Киев запросил разъяснений у Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
В Москве открыт межведомственный штаб МИД и Минобороны
Захарова рассказала о вкладе России в операцию по спасению детей в Таиланде
В базу данных «Миротворца» попал французский диджей Боб Синклер
Пассажир снял на видео падение самолета изнутри салона
Путин назначил Кулика послом России в Южной Корее
В США хотят, чтобы переводчик Трампа рассказал, что обсуждалось в частной беседе с Путиным
Путин поддержал идею распространить технологию паспорта болельщика
Здание Совета Федерации эвакуируют из-за угрозы взрыва
Родители в будущем смогут самостоятельно выбирать внешность будущего ребенка
В Средиземном море затонула лодка с беженцами: погибли 19 человек
Мэй заявила, что США поддерживают Британию по вопросу об отравлении в Солсбери
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные €4,34 млрд
В Германии позитивно оценили итоги переговоров Путина и Трампа
Госкорпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании «умной фабрики»
В Бельгии снимут фильм о путешествии Петра I по странам Европы
На национальный проект «Образование» направят около 674 млрд рублей