2018-07-25T15:26:05+03:00
Туризм

Турпутевки могут подорожать из-за роста цен на топливо

Ожидается, что стоимость перелета в рамках туристического пакета будет увеличена на 5%
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рост цен на топливо может увеличить стоимость перелёта в турпакете на 5%Рост цен на топливо может увеличить стоимость перелёта в турпакете на 5%Фото: REUTERS
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В Федеральном агентстве по туризму предупредили россиян о возможном подорожании туристических путевок в связи с ростом цен на керосин и, как следствие, повышением размера топливного сбора.

По словам советника главы ведомства по транспорту Дмитрия Горина, увеличение стоимости перелета в рамках турпакета может составить 5%. Это будет касаться как внутренних, так и международных рейсов.

"С учетом роста все-таки на 5% цен на авиационное топливо возможна корректировка цен [перелета в рамках турпакета] на 5%. Это касается не отдельных авиакомпаний, а ситуации в целом", - цитирует ТАСС Горина.

Отмечается, что подобная практика корректировки сборов при изменении цен на топливо применяться международными авиакомпаниями на протяжении уже многих лет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российские авиаперевозчики готовятся в ближайшее время повысить топливный сбор, который всегда входит в цену билета на самолет. Так, если керосин подорожает на 25%, то цены на билеты вырастут приблизительно на 7%.

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