2018-07-25T16:06:50+03:00
Экономика

Авиабилеты подорожают из-за роста цен на керосин

Перевозчикам придется повысить топливный сбор
Александра КОЗЛОВА
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Первым на непопулярную меру решился «Аэрофлот». Компания подняла стоимость топливного сбораПервым на непопулярную меру решился «Аэрофлот». Компания подняла стоимость топливного сбораФото: Александр ГЛУЗ
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Российские авиакомпании готовятся повысить топливный сбор – стоимость керосина, которая всегда входит в цену билета на самолет. Связано это с тем, что авиатопливо серьезно подорожало. По данным Росавиации, с июня 2017 по июнь 2018 года – цены на нефтеперерабатывающих заводах выросли на 20%. Покрывать расходы из собственного кармана перевозчики не могут. Поэтому рост цен неминуем.

Первым на непопулярную меру решился «Аэрофлот». Компания подняла стоимость топливного сбора на 200 руб. для «эконом-класса» и на 400 руб. для «бизнеса». Но одним национальным перевозчиков дело точно не обойдется.

Эксперты говорят, что ситуация с ростом цен на авиакеросин похожа на ту, что была пару месяцев назад с бензином. Тогда почти все неблагоприятные факторы сложились воедино. И тут также. Сказался и рост акцизов с 2016 года на 30%, и сезонность, и высокие цены на нефть.

- Стоимость авиатоплива колеблется в зависимости от сезона. Обычно повышение всегда заметно в конце лета, так происходит из года в год . Потом к концу осени, наоборот, цены снижаются, - объясняет Олег Пантелеев, руководитель аналитической службы «Авиапорт». – Но в этом году «виноват» еще и рост цен на нефть на мировых торговых площадках. Из-за того, что подскочили цены на бирже, дороже становится топливо для авиакомпаний.

Стоимость топлива занимает примерно треть от общей стоимости билета. Если керосин подорожает на 25%, билет на самолет – приблизительно на 7%. Если процентов на 40% (а такой прогноз есть), то цены вырастут на 10-15%. Но подсчеты приблизительные, так как расход, а соответственно, и стоимость топлива зависит и от дальности маршрута, и от типа самолета.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Турпутевки могут подорожать из-за роста цен на топливо

В Федеральном агентстве по туризму предупредили россиян о возможном подорожании туристических путевок в связи с ростом цен на керосин и, как следствие, повышением размера топливного сбора. По словам советника главы ведомства по транспорту Дмитрия Горина, увеличение стоимости перелета в рамках турпакета может составить 5%. Это будет касаться как внутренних, так и международных рейсов (подробности)

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