Госдума приняла закон о включении русского в перечень родных языков

СЕГОДНЯ 15:45 2018-07-25T15:46:30+03:00

Государственная Дума России в окончательной редакции приняла поправки в закон "Об образовании в РФ" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла резонансный законопроект о родных языках, который включает русский в перечень родных языков. Главная идея заключается в том, что государственный язык можно будет отнести и к языкам народов нашей страны.

В образовательных учреждениях, программа которых включает предмет "Родной язык", его изучение остается обязательным. Однако теперь можно будет выбрать конкретный язык.

В законе закрепляется свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа народных, в том числе русского языка, а также государственных языков республик нашей страны.

При этом, что именно будут изучать дети, выберут их родители. Для этого нужно просто заполнить соответствующее заявление при подаче документов о приеме или переводе на программы дошкольного, начального и основного образования.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что законопроект о родном языке поступил на рассмотрение в Госдуму 10 апреля от группы депутатов всех фракций. Документ сразу же вызвал неоднозначную реакцию в национальных республиках.